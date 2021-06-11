Добавить на сайт слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки678 просмотров

Необходимо на готовую верстку, добавить слайдер на подобии с сайта "Мебель на дом" 

Слайдер должен нормально отображаться и на десктопе и на мобилке. 

Жду ваши предложения цена/строк.

4 года назад
vindrdr
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

LaxmoS
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Задание выполнено на высоком уровне и главное очень быстро! Реализовал все пункты которые были обговорены. Рекомендую!
Приятно было работать, суть задачи поставлена точно! Рекомендую!

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