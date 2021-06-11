Сверстать наш сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок442 просмотра

Добрый день. Нам нужна верстка сайта. Макет доступен по ссылке: https://www.figma.com/file/FkcCvPiWPAUln0ddqm8wEy/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

ТЗ не влезло сюда. Отправлю по запросу. На данный проект выделен бюджет 100 долларов. Пишите кто готов начать работу сейчас. Оплачивать готовы поэтапно.

4 года назад
vivatranss
Рустем 
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Был
4 года назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

bigpit
Петр 
39 лет
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2 дня назад
4 года назад
$100
5 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

bigpit
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