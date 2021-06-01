vanche1

Иван vanche1

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка сайтов. Качественно и в срок.

"Выбери профессию, которую ты любишь, — и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни."

Что я могу вам предложить:

  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка сайтов . От лендинга до интернет-магазина
  • Доработка сайтов
  • Сайты "под ключ"
  • Натяжка на WordPress.
  • CSS3\JS анимация сайтов.
Технические навыки:

  • HTML5, CSS3, БЭМ;
  • JavaScript, jQuery;
  • SASS/LESS/SCSS;
  • Flexbox/Grid, Bootstrap;
  • Gulp;
  • Git;

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества

В течение месяца после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при работе с сайтом или заполнении контентом.

Адаптивность

Сайт отлично выглядит как на компьютерах, так и на планшетах и телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Кроссбраузерность

Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.

Высокая скорость загрузки

Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.

Верстаю из любой программы

Будь-то Figma, XD, Photoshop, Sketch, Illustrator, Zeplin, и т.д.

Мои контакты

Телефон: +79771844024

E-mail: [email protected]

Telegram: Vanche1

Время работы:

Круглосуточно

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Отзывы заказчиков

Anton_Petrov1
Антон 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта
В очередной раз выполнил работу быстро и качественно. Будем сотрудничать дальше.
Всё отлично! Очень рад нашему сотрудничеству.
Ответный отзыв
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка лендинга (3-и блока)
CSS
Сработались на отлично! Всё сделано максимально быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Лендинг заверстал на ура!
Отличный заказчик, грамотно поставил задачи и оперативно принял правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Anton_Petrov1
Антон 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка лендинга
Отличный специалист! Несмотря на сроки в один день выполнил работу качественно, учёл все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик, чётко изложил все пожелания и был на связи на протяжении всего заказа. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга