"Выбери профессию, которую ты любишь, — и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни."
Что я могу вам предложить:
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка сайтов . От лендинга до интернет-магазина
- Доработка сайтов
- Сайты "под ключ"
- Натяжка на WordPress.
- CSS3\JS анимация сайтов.
- HTML5, CSS3, БЭМ;
- JavaScript, jQuery;
- SASS/LESS/SCSS;
- Flexbox/Grid, Bootstrap;
- Gulp;
- Git;
Основные плюсы работы со мной
Гарантия качества
В течение месяца после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при работе с сайтом или заполнении контентом.
Адаптивность
Сайт отлично выглядит как на компьютерах, так и на планшетах и телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
Кроссбраузерность
Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.
Высокая скорость загрузки
Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.
Верстаю из любой программы
Будь-то Figma, XD, Photoshop, Sketch, Illustrator, Zeplin, и т.д.
Мои контакты
Телефон: +79771844024
E-mail: [email protected]
Telegram: Vanche1
Время работы:
Круглосуточно
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