Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка сайтов. Качественно и в срок.

"Выбери профессию, которую ты любишь, — и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни."

Что я могу вам предложить:

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка сайтов . От лендинга до интернет-магазина

Доработка сайтов

Сайты "под ключ"

Натяжка на WordPress.

CSS3\JS анимация сайтов.

HTML5, CSS3, БЭМ;

JavaScript, jQuery;

SASS/LESS/SCSS;

Flexbox/Grid, Bootstrap;

Gulp;

Git;

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества

В течение месяца после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при работе с сайтом или заполнении контентом.

Адаптивность

Сайт отлично выглядит как на компьютерах, так и на планшетах и телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Кроссбраузерность

Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.

Высокая скорость загрузки

Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.

Верстаю из любой программы

Будь-то Figma, XD, Photoshop, Sketch, Illustrator, Zeplin, и т.д.

Мои контакты

Телефон: +79771844024

E-mail: [email protected]

Telegram: Vanche1

Время работы:

Круглосуточно