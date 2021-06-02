Всем привет. Есть сайт https://product.mtfive.org.ua , нужно привести в порядок адаптив, готовность на 80% основные моменты текста, отоброжение слайдов, стрелки, переделать моб меню и мелкие правки. И самое главное срок день максимум два. Сайт на ...
Вёрстка лендинга (3-и блока)
Требуется сверстать лендинг по готовому макету, адаптивная верстка
От верстальщика нужно получить файлы index.html, css и папку с картинкам.
Одной странице.
Выбранный исполнитель
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