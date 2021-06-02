Вёрстка лендинга (3-и блока)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок398 просмотров

Требуется сверстать лендинг по готовому макету, адаптивная верстка

От верстальщика нужно получить файлы index.html, css и папку с картинкам.

Одной странице.

CSS
4 года назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

vanche1
Иван 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Сработались на отлично! Всё сделано максимально быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Лендинг заверстал на ура!
Отличный заказчик, грамотно поставил задачи и оперативно принял правки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Денис
 
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vanche1
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