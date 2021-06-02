Необходимо сверстать сайт с использованием технологии поэкранной горизонтальной прокрутки. На основе данного скрипта https://alvarotrigo.com/fullPage/ или же с помощью кастмного На сайте будет всего 2 типа страниц: - Главная ...
Верстка одностраничника.
Нужна верстка одностраничника, желательно за 2-3 дня сделать. Ссылку на макет вышлю выбранному исполнителю.
Только верстка, без функционала.
Выбранный исполнитель
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