Верстка одностраничника.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка83 просмотра

Нужна верстка одностраничника, желательно за 2-3 дня сделать.  Ссылку на макет вышлю выбранному исполнителю. 

Только верстка, без функционала.

4 года назад
web-one-master
Александр 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewStarcev
Андрей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Escrow
Очень, рада, что обратилась к Андрею. Всегда на связи, это немаловажно, оперативное выполнение правок, объем работ сделал даже сверх задания. Обращалась первый раз, выполнено на 100%. Сделал все чисто, качественно. Буду ещё обращаться!
Александра, быстро и четка пояснила задачу и сроки. Была на связи. Все супер!

Заявки фрилансеров

AndrewStarcev
Андрей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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