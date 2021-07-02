Верстка и Натяжка (Wordpress) - Доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок573 просмотра

Добрый день необходимо сверстать по PSD макетам (Плюс мобильная адаптация)

Доску объявлений по продаже волос. Делаем на Wordpress. Все управление в админке нужно сделать через Advanced Custom Fields

Личный кабинет и переключение между языками делать не нужно.

Подробное ТЗ по макетам вышлю

Сайт представляет из себя:

Набор категорий с фильтрациями и сортировкой. Набор карточек предложений. Возможность добавлять карточки у пользователя. А так же набор классических инфо статей

WordPress
4 года назад
mhz20005
34 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
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4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
$400
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было сотрудничать. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Абакар
 
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