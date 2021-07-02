Верстка и Натяжка (Wordpress) - Доска объявлений

Добрый день необходимо сверстать по PSD макетам (Плюс мобильная адаптация)

Доску объявлений по продаже волос. Делаем на Wordpress. Все управление в админке нужно сделать через Advanced Custom Fields

Личный кабинет и переключение между языками делать не нужно.

Подробное ТЗ по макетам вышлю

Сайт представляет из себя:

Набор категорий с фильтрациями и сортировкой. Набор карточек предложений. Возможность добавлять карточки у пользователя. А так же набор классических инфо статей