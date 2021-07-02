Добрый день. Нужно внести мелкие правки на битрикс. Доступы и точнее напишу исполнителю Антибот "АНТИБОТ"
Верстка и Натяжка (Wordpress) - Доска объявлений
Добрый день необходимо сверстать по PSD макетам (Плюс мобильная адаптация)
Доску объявлений по продаже волос. Делаем на Wordpress. Все управление в админке нужно сделать через Advanced Custom Fields
Личный кабинет и переключение между языками делать не нужно.
Подробное ТЗ по макетам вышлю
Сайт представляет из себя:
Набор категорий с фильтрациями и сортировкой. Набор карточек предложений. Возможность добавлять карточки у пользователя. А так же набор классических инфо статей
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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