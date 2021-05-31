Необходимо доработать - переработать веб страницу

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  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок1246 просмотров

Есть примерный макет станицы и частично реализованная сама страница.

Необходимо проанализировать страницу доработать её и оптимизировать её под отображение на ПК и мобильных устройствах.

Дизайн нормально не оптимизирован так как делал не дизайнер а я сам, так что можно

немного отклоняться от того что нарисовано, но не сильно.

Хэдер (шапку сайта с меню и лого) + блок с картам + футер делать не нужно так

как эти блоки уже есть.

Срок исполнения 2-3 дня.

Все стили должны называться с прификсом quest дабы можно было легко вставить на любус другую страницу готового сайта.

Все стили должны быть локальные без адресации на какой либо сайт или ресурс.

Также локальными должны быть какие либо скрипты.

В файлах стилей и скриптов не должно быть ни чего лишнего, того что не относится к

данной странице.

Конечный формат должен быть такой:

Папка Image

Папка CSS

Папка JS

Файл Index.html

Во вложении на яндекс диске имеется небольшое описание по блокам структуре, исходники - картинок сам макет и уже частично сделанная страница.

По бюджету край 3500р за эту страницу

Ссылка на яндекс диск - тык

CSSJavaScript
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aspect177
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