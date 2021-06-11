Верстка сайта

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Завершен19 заявок812 просмотров

Добрый день!

Нужна верстка вот этого макета: ﻿https://www.figma.com/file/K3l3yjVmtuE5pMsZ4HJMuR/Simplewealth-landing-05.31?node-id=673%3A59

Основные требования:

  • google page speed > 95
  • все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.
Я бы хотел, чтобы исполнитель сначала сверстал страницу S1-02 с анимацией описанной в Design Interactions

Поэтому прошу указать две цены - за S1-02 и за все остальное.

Node.js
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dtx
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Выбранный исполнитель

prixodik
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Работа сделана, но возились с поддержкой safari три дня.
Все отлично. Рекомендую.

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