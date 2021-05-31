Нужно сделать на сайте страничку "спасибо"+ настроить конверсию в гугл

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки590 просмотров

Нужно сделать на сайте страничку "спасибо"+ настроить конверсию в гугл ads.

4 года назад
vladvv
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Заказ сделан быстро и качественно, советую данного мастера как специалиста, если будут вопросы буду обращаться к нему.
Спасибо Владиславу за постоянный онлайн, всегда отвечал. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 года назад
yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна

    $450

    Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм Без бутстрапа и подобных вещей. С учетом адаптива под мобильные и планшеты. Только чистый код. Верстать нужно будет ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем верстальщика

    Доброго времени суток! Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек) Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать. Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает. Те что есть, ...

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Требуется разработка одностраничного продающего сайта с адаптацией под планшеты и телефоны, простыми анимациями и формой обратной связи. Макет отправлю исполнителю. В приоритете сроки - оставляйте заявку только если готовы приступить сейчас.

    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт из psd шаблона

    У меня есть готовый дизайн сайта нужно только сверстать, сайт многостраничный но я бы хотел сначала получить только одну страницу, дальнейше сотрудничество обсудим после результата. Укажите пожалуйста реальную цену на эту страницу и ваши строки

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Elementor специалист

    Есть несколько задач: - верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода - создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine - создание страниц уроков и фильтрации - ...

    Elementor
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema

    Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад