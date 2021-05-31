У вас есть опыт оптимизации сайта, чтобы он быстрее загружался? Тогда оставляйте отклик. Сайт самописный. Фронтенд: Html, CSS,JS Бекенд: Laravel Задачи. 1) Выключить ненужные скрипты ...
Нужно сделать на сайте страничку "спасибо"+ настроить конверсию в гугл
Нужно сделать на сайте страничку "спасибо"+ настроить конверсию в гугл ads.
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