Приветствую! Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, ...
Вордпресс. Скопировать мини-лендинг с другого проекта
Скопировать верстку на наш сайт (который на Вордпресс), поменять цвета, поменять фото.
Более подробное ТЗ выдам выбранному специалисту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен4 года назад
У меня есть готовый дизайн сайта нужно только сверстать, сайт многостраничный но я бы хотел сначала получить только одну страницу, дальнейше сотрудничество обсудим после результата. Укажите пожалуйста реальную цену на эту страницу и ваши строкиHTML-верстка44 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть несколько задач: - верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода - создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine - создание страниц уроков и фильтрации - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $21
Маекты в приложении. Бюджета 1500р. По факту верстка 2-х старниц. Меняется только текст. Можно сверстать не все страницы. А просто сверстать разные элементыЗакрыт4 года назад
Прошу помочь адаптировать (или исправить ошибку) верстку в кэше Google. Сейчас выглядит так.Завершен4 года назад
Сделать качественно, приоритет скорости. Одна страница с анимациями. Есть два окна регистрации.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.Завершен4 года назад
Здравствуйте, есть задание по вёрстке. Нужно кое-что исправить. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.Завершен4 года назад
Добрый день. Предварительная информация по проекту: * Сделать Лендинг (адаптив под мобильные и планшет) http://экосопровождение.геоэкология24.рф/ На БЕМ, SCSS. * Понятная верстка с ясными и понятными комментариями. (Дальше будет дорабатываться) ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 года назад