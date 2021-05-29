Вордпресс. Скопировать мини-лендинг с другого проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок970 просмотров

Скопировать верстку на наш сайт (который на Вордпресс), поменять цвета, поменять фото.

Более подробное ТЗ выдам выбранному специалисту

WordPress
4 года назад
Denis-L
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Виталий
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
Далерджон
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Данил
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и программирование под WordPress

    Приветствую! Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, ...

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать сайт из psd шаблона

    У меня есть готовый дизайн сайта нужно только сверстать, сайт многостраничный но я бы хотел сначала получить только одну страницу, дальнейше сотрудничество обсудим после результата. Укажите пожалуйста реальную цену на эту страницу и ваши строки

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Elementor специалист

    Есть несколько задач: - верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода - создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine - создание страниц уроков и фильтрации - ...

    Elementor
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema

    Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка

    $21

    Маекты в приложении. Бюджета 1500р. По факту верстка 2-х старниц. Меняется только текст. Можно сверстать не все страницы. А просто сверстать разные элементы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка Лендинга

    Сделать качественно, приоритет скорости. Одна страница с анимациями. Есть два окна регистрации.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно скопировать страницу сайта

    Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправление вёрстки

    Здравствуйте, есть задание по вёрстке. Нужно кое-что исправить. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Добрый день. Предварительная информация по проекту: * Сделать Лендинг (адаптив под мобильные и планшет) http://экосопровождение.геоэкология24.рф/ На  БЕМ, SCSS. * Понятная верстка с ясными и понятными комментариями. (Дальше будет дорабатываться) ...

    JavaScriptSCSS
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    4 года назад