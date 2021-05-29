Адаптивная верстка

$21
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки1090 просмотров

Маекты в приложении. Бюджета 1500р. По факту верстка 2-х старниц. Меняется только текст. Можно сверстать не все страницы. А просто сверстать разные элементы

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

all-nice
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8 дней назад
4 года назад
$16
2 дня
Escrow
Не рекомендую, не заплатил

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4 года назад
all-nice
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8 дней назад
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