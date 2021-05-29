Доработать html код на сайте, написан

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Завершен37 заявок1369 просмотров

Надо установить плашку телеграмма с сылкой на негоДолжно выйти что-то подобное что на фото 

HTML
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vreutsky
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Отличный исполнитель!!! Очень приятный человек и очень качественно всё сделал!!! Рекомендую!!!
Отличный заказчик, грамотно и понятно объяснил задачу и произвел оплату.

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