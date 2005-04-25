Вёрстка одностраничных или многостраничных сайтов html/scss/js.

Меня зовут Артём, занимаюсь адаптивной вёрсткой сайтов. Могу делать как лендинги с визитками, так и многостраничные сайты с использованием js и прилегающих к нему плагинов. Быстрая загрузка и seo оптимизация. Делаю по макету. Есть годовой опыт. Умею делать плавные переходы между страницами с использованием ajax; смена тёмной/светлой темы; слайдеры; бургер; поиск по слову, тегу, категории (Не заходя за возможности front-end); модальные окна; заявочные формы и прочие элементы. Цена небольшая, т.к. для меня этого достаточно.

Занимаюсь программированием 1.5 года, не создавал весомых сайтов, т.к. не планировал подрабатывать, но некоторые работы в портфолио имеются, включая многостраничные сайты. Я отлично понимаю, что последует за каждой строчкой кода на сайте. Мне нравится заниматься вёрсткой, потому что я понимаю тот язык и вещи, которые не поняты другим, у меня всегда будет возможность создать свой сайт самостоятельно, когда у других не будет такой возможности.