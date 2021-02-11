Нужна адаптивная верстка лендинга по макету figma. На выходе должен быть html / css / js код Макет и всю информацию вышлю исполнителю
Переверстать шапку на сайте Битрикса
Нужно строку поиска, которая сейчас в декстопе на всю длину экрана, уменьшить и поместить в шапку. Цель - увеличить видимость контента в декстопе
Сайт: https://osincev.org/
Нужно переверстать шапку как на картинках во вложении:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать 2 страницы, валидно, кроссбраузерно, с учетом retina, и мобильной адаптацией. Дизайн в Figma. Вот готовые страницы, при необходимости будет мобильная отрисовка, для второй страницы.Завершен4 года назад
Нужна адаптивная верстка лендинга, макеты во вложении. Работаем по БС. Макеты выполнены в фигме. Если есть вопросы - задавайте. Интересует ваше портфолио, время и стоимость выполнения.Завершен4 года назад
- $7
Нужно скачать видео в наилучшем качестве с сайта https://www.hawaiinewsnow.com/2021/02/11/business-owner-met-man-who-stole-him-ended-up-hiring-him/ И потом показать как вы это сделали.Завершен4 года назад
- $85
Есть интернет-магазин, нужно внести правки вёрстки для трёх страниц. Редактирование в шаблонизаторе twig + препроцессор scss. Результат нужно будет загрузить в репозиторий на Bitbucket. Список задач в файле в приложении. Все изменения ...Завершен4 года назад
Требуется знание docker на уровне поднятия контейнеров Написать нужно на React или Angular Есть прототип в фигме, + подробное техническое задание https://docs.google.com/document/d/1QcER0tfd-zebwTR-tujpoTSpgqcT9XuDB3CwTSSaOLw/edit#heading=h.5h5ai1xko1stHTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно адаптивно сверстать форму для сайта Более подробное ТЗ в файле Просьба указывать стоимость и срокиЗавершен4 года назад
- $10
Есть готовый Bootstrap макет. Нужно доработать слайдер (swiper.js) на главной страннице. Все подробности в ЛСЗавершен4 года назад
Сверстать лендинг, макет в фотошопе, десктоп, адаптив под телефоны и планшетыЗавершен4 года назад