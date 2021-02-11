Переверстать шапку на сайте Битрикса

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Закрыт9 заявок1119 просмотров

Нужно строку поиска, которая сейчас в декстопе на всю длину экрана, уменьшить и поместить в шапку. Цель - увеличить видимость контента в декстопе

Сайт: https://osincev.org/

Нужно переверстать шапку как на картинках во вложении:

4 года назад
Mezentsev66
Олег 
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Заявки фрилансеров

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