Адаптивная вёрстка большой формы в html + jquery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок720 просмотров

Нужно адаптивно сверстать форму для сайта

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HTMLjQuery
4 года назад
diatech
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$100
4 дня
Отличная работа, качественно и в срок, спасибо!
Всё супер! Грамотное задание, качественные исходники и быстрая оплата. Рекомендую

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