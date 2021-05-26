Сверстать лендинг, макет в фотошопе, десктоп, адаптив под телефоны и планшеты
Доработать главную странницу на сайте
Есть готовый Bootstrap макет. Нужно доработать слайдер (swiper.js) на главной страннице. Все подробности в ЛС
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