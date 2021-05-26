Доработать главную странницу на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки321 просмотр

Есть готовый Bootstrap макет. Нужно доработать слайдер (swiper.js) на главной страннице. Все подробности в ЛС

Bootstrap
4 года назад
guest_16220570828297
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maxkrv
Максим 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
10 дней
Отличный специалист! Выполнено все в сроки, приятный в общении. Рекомендую!
Отлично, рекомендую

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
maxkrv
Максим 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад