Адаптивная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок736 просмотров

Есть пдф файл. Задача сверстать страницы по структуре с пдф. По сетке бутстрап. Адаптивно. Использовать цвета и шрифты с брендбука. Пдф в приложении. Обязательно скайп для шеринга экрана и голосового разговора. Будем обсуждать и делать все вместе. Приоритет тому кто сделает и сдаст завтра. Страниц 6. Макеты приложены

Bootstrap
4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

bigpit
Петр 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$50
10 дней
Снова работали с Петром. Одно удовльствие. Аюсолютно командный работник. Очень рекомендую. Обалденный верстальщик
Адекватный нормальный заказчик. Готовый к диалогу, всегда на связи. Жду дальнейшего сотрудничества)

Заявки фрилансеров

Давид
 
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3 года назад
4 года назад
bigpit
Петр 
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