Чат: https://www.figma.com/file/ttlcO1l1fjqB9x1LQuEIbf/%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1 - При клики на кнопку раскрывается чат. - Раскрытие чата и переходы сделать анимацией и прогрузкой. - Сделать переходы, чтобы были рабочие ссылки и окна ...
Доработка сайта (адаптивность, сrm и пр.)
Заявки фрилансеров
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