Переверстать главную страницу сайта

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Завершен22 заявки656 просмотров

Необходимо переверстать главную страницу сайта(html5, css, js ...):  sunrise.com.ua

Обязательно кроссбраузерность, адаптивность, отзывчивость, чистый код.

МАКЕТА НЕТ! В помощь есть все картинки и код старой верстки. Написанный код разъяснить коментариями.

Стоимость и сроки?

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
arzamastseva
62 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
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$40
3 дня
Escrow
Все ОК. Рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно, рекомендую.

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