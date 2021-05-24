Сверстать сайт из готового шаблона без PSD

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок1523 просмотра

У нас есть готовый лендинг (шаблон, купленный в интернете, на bootstrap), в него необходимо вставить наш текст и доработать блоки под нашу специализацию. 

Будет отлично, если человек сможет доверстать необходимые блоки с нуля сам для этого лендинга.

Работа предстоит в паре с копирайтером.

Цена за один такой лендинг от 20 долларов.

Bootstrap
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