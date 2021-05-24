Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=0:1 можете помочь?
Сверстать сайт из готового шаблона без PSD
У нас есть готовый лендинг (шаблон, купленный в интернете, на bootstrap), в него необходимо вставить наш текст и доработать блоки под нашу специализацию.
Будет отлично, если человек сможет доверстать необходимые блоки с нуля сам для этого лендинга.
Работа предстоит в паре с копирайтером.
Цена за один такой лендинг от 20 долларов.
Заявки фрилансеров
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