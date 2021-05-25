Сверстать главную страницу и отредактировать в ЛК

Из нюансов: 1. Нужно будет сделать анимацию плавную как тут https://domdialog.com/ 2. Выбор дома и квартир будет работать также как тут https://domdialog.com/flats/plan/ ховеры http://joxi.ru/gmvgQVCqP11B2a и другие, все идентично этому. 3. На главной карта статичная, в ...