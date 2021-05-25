Сверстать главную страницу и отредактировать в ЛК

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Закрыт4 заявки555 просмотров

Есть страница главная, нужно просто полностью ее скопировать, и немного отредактировать ЛК. Сайт на yii. Оплата договорная. Срок день-два. Без портфолио и без опыта на yii, просьба не беспокоить. 

Yii
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