Задание по вёрстке

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  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки1079 просмотров

Здравствуйте, есть задание по вёрстке, адаптивная вёрстка. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области. Умеет адаптировать под mac OS.

4 года назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

RomanRybachuk
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
$5
3 дня
Escrow
Задание было несложное, выполнил его качественно и быстро. Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству, обращусь ещё.
Коммуникация и простота в разъяснениях на высоте! Рекомендую к сотрудничеству.

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RomanRybachuk
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