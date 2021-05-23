Перенос сайта на WordPress: конструктор или вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок1913 просмотров

Перенести существующий сайт[ссылка] с CRM Битрикса на WordPress.

Рассматривается два варианта исполнения:

  • Чистой вёрсткой с последующей натяжкой на CMS WordPress. Работа с гитом, стандартизированные требования к вёрстке.
  • На конструкторе nulled темы: divi, avada и прочие. Инструмент решения в техническом плане обсуждается.
В заявке указать

  • Примеры работ: учебные портфолио-проекты, ссылки на публичные репозитории, доступ в админки демонстрационных сайтов.
  • Примерное время исполнения по вашей оценке — по возможности в часах.
  • Ваш опыт, знания, любые дополнения на усмотрение.
Важную роль играют сроки: необходима оперативность.

Максимальная оплата по ставке джуна. Исключения может составить турбо-оперативная работа — 4-6 часов времени.

Новичков сопровождаю активной поддержкой: развернутое ревью, конструктивные требования, помощь и советы по реализации.

По факту окончания переноса будут дополнительные задания на изменения в интерфейсной части каталога.

WordPress
4 года назад
_pustoy
Матвей 
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