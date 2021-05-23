Перенос сайта на WordPress: конструктор или вёрстка

Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3 Как мы договариваемся: - смотрю на вашу работу (работы) - говорите примерную стоимость - вы пишите, что как и делаете, если ...