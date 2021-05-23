Сверстать мекаты сайта на фреймворке Bootstrap 5. Бюджет 3000р. Срочно
Перенос сайта на WordPress: конструктор или вёрстка
Перенести существующий сайт[ссылка] с CRM Битрикса на WordPress.
Рассматривается два варианта исполнения:
- Чистой вёрсткой с последующей натяжкой на CMS WordPress. Работа с гитом, стандартизированные требования к вёрстке.
- На конструкторе nulled темы: divi, avada и прочие. Инструмент решения в техническом плане обсуждается.
- Примеры работ: учебные портфолио-проекты, ссылки на публичные репозитории, доступ в админки демонстрационных сайтов.
- Примерное время исполнения по вашей оценке — по возможности в часах.
- Ваш опыт, знания, любые дополнения на усмотрение.
Максимальная оплата по ставке джуна. Исключения может составить турбо-оперативная работа — 4-6 часов времени.
Новичков сопровождаю активной поддержкой: развернутое ревью, конструктивные требования, помощь и советы по реализации.
По факту окончания переноса будут дополнительные задания на изменения в интерфейсной части каталога.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $48HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Сделать адаптив и правку в вёрстке на Ноде - сегодня до вечера! Макеты в zeplin Бюджет 60$, сроки сегодня до 21-00 по МСК Оплата по этапно - по мере готовности ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $110
Есть проект сайта одной из услуг нашей компании. Во вложении предварительный макет сайта, в который будут вноситься детальные изменения. По анимации примерно для понимания: ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать лендинг под мобильные устройства. Макет собран в фигме. За основу верстки можно взять следующий лендинг: https://mandarin-shop.com/?code=glazovЗавершен4 года назад
- $50
Адаптивная вёрстка и одна правка в модуле на NodeJS - Работа на СЕГОДНЯ! Бюджет 50$, сроки сегодня до 3-00 ночи по МСК Оплата по этапно - по мере готовности задачЗавершен4 года назад
- $11
Верстка лендинга по макетуHTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
- $11
Верстка лендинга по макету страницыЗавершен4 года назад
Уже есть существующий сайт, с существующими функциями. Нужно его переделать по примеру, и соответственно оставить все эти функции.HTML-верстка27 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3 Как мы договариваемся: - смотрю на вашу работу (работы) - говорите примерную стоимость - вы пишите, что как и делаете, если ...Закрыт4 года назад
Сверстать одностраничник. 5 блоков Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Использование Bootstrap4. Полное ТЗ отправлю исполнителю. Срок - 2 дня.Закрыт4 года назад