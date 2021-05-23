Есть готовый лендинг на Html+Css. Нужно придумать и прикрутить анимацию примерно такого рода как на сайте agigen.se
Верстка лендинга
Сверстать одностраничник. 5 блоков
Требования к верстке сайта
-Pixel Perfect верстка;
-Кроссбраузерная и адаптивная верстка;
-Использование Bootstrap4.
Полное ТЗ отправлю исполнителю.
Срок - 2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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