Верстка лендинга

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Закрыт28 заявок1491 просмотр

Сверстать одностраничник. 5 блоков

Требования к верстке сайта

-Pixel Perfect верстка;

-Кроссбраузерная и адаптивная верстка;

-Использование Bootstrap4.

Полное ТЗ отправлю исполнителю.

Срок - 2 дня.

4 года назад
Ivanov111
44 года
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitriyj
Дмитрий 
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4 года назад
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Escrow

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