HTML, CSS, JS - верстка одного блока - срочно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки790 просмотров

Добрый день,

Нужно сейчас сверстать карточки с ценами и ползунок,

Ползунок изменяет цены. 

Оставляйте заявку только если вы можете приступить сейчас и закончить за 1-2 часа.

Актуально для подачи заявки ближайший час, два.

Спасибо!

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
sfedorko
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
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Виталий
 
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