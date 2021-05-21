Поправить js код что бы на главной странице сайта https://dolgaro.ru внизу страницы при вставке кода view-source:https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php выводился тест https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php При вставке js кода, в footer.php на главной, ошибка, пропадает таймер внизу ...
HTML, CSS, JS - верстка одного блока - срочно
Добрый день,
Нужно сейчас сверстать карточки с ценами и ползунок,
Ползунок изменяет цены.
Оставляйте заявку только если вы можете приступить сейчас и закончить за 1-2 часа.
Актуально для подачи заявки ближайший час, два.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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