Сверстать несколько статей для сборника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1166 просмотров

Необходимо сверстать несколько статей без иллюстраций (только текст) для сборника конференции. По объёму: 5 статей, всего 23 страницы.

4 года назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

teryaev2004A1
Андрей 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$10
2 дня
Всё быстро и в срок, правда исполнитель не догадался написать на почту, с которой отправлялось ТЗ, а у меня не было доступа к данному сайту некоторое время. Но в остальном — всё хорошо.
Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
teryaev2004A1
Андрей 
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