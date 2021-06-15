Здравствуйте, есть задание по вёрстке. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Верстка 30 лендингов по одному макету
Необходимо сверстать 30 лендингов по одному макету с анимацией, адаптив. В макетах есть совсем небольшие отклонения.
Пикспель перфект. Дизайн должен быть повторен 1 в 1. Все размеры, шрифты, цвета, отступы и т.д. Перед конечной сдачей проекта, пожалуйста проверяйте работу и сравнивайте с дизайном.
Проверка скорости по гуглу должна быть 90+
По валидатору без ошибок
Более подробное ТЗ по анимации предоставлю.
Выберем 2-3 версальщиков каждому предоставим разные макеты и по 30 ленд.
В файлах пример одного макета и отличия.
Анимация такого плана выскакивает текст и картинки https://hameleon360.ru/. https://kraken360.ru/
https://mo-ti.ru/button-effects. https://lp.hawk-style.com/favstone/
Сроки - неделя на первый и по 2 лендинга в неделю остальные.
Заявки без цен рассматриваться не будут, пишем цену за первый и последующие.
Оплата своевременно за каждый лендинг а не по окончанию всей работы!
https://drive.google.com/drive/folders/1LwolTqnfIsNRsxp4Vfuq7UzKkBHzAU-F?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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