Верстка 30 лендингов по одному макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок1613 просмотров

Необходимо сверстать 30 лендингов по одному макету с анимацией, адаптив. В макетах есть совсем небольшие отклонения.

Пикспель перфект. Дизайн должен быть повторен 1 в 1. Все размеры, шрифты, цвета, отступы и т.д. Перед конечной сдачей проекта, пожалуйста проверяйте работу и сравнивайте с дизайном.

Проверка скорости по гуглу должна быть 90+

По валидатору без ошибок

validator.w3.org/

Более подробное ТЗ по анимации предоставлю.

Выберем 2-3 версальщиков каждому предоставим разные макеты и по 30 ленд.

В файлах пример одного макета и отличия.

Анимация такого плана выскакивает текст и картинки https://hameleon360.ru/. https://kraken360.ru/

https://mo-ti.ru/button-effects. https://lp.hawk-style.com/favstone/

Сроки - неделя на первый и по 2 лендинга в неделю остальные.

Заявки без цен рассматриваться не будут, пишем цену за первый и последующие.

Оплата своевременно за каждый лендинг а не по окончанию всей работы!

https://drive.google.com/drive/folders/1LwolTqnfIsNRsxp4Vfuq7UzKkBHzAU-F?usp=sharing

4 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
12 дней
Escrow
Все отлично! Рекомендую как ответственного исполнителя, верстает хорошо и быстро!
Сотрудничеством доволен. Чёткие задачи, понятное ТЗ, с оплатой тоже никаких проблем, всё оперативно и своевременно. Могу рекомендовать

Заявки фрилансеров

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