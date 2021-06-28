Качественно и в срок - Верстка сайтов, лендингов. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность, чистый, валидный код
Навыки:
- Bootstrap 4
- HTML/HTML5
- CSS/CSS3
- БЭМ
- Flexbox + Grid
- Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Адаптивная | Отзывчивая Вёрстка
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Pixel perfect
- Полное погружение в работу
- Работа доводится до конца.
- По возможности работа выполняется раньше срока, не теряя при этом качества.
- Гарантия. В течении месяца бесплатно исправляются ошибки и недочеты допущенные во время выполнения заказа.
Предварительная заявка -> Изучение техзадания -> Окончательная заявка -> Работа -> Предварительный показ -> Правки -> Все исходники заказчику -> Оплата по факту -> Отзыв
☎ Контакты:
- Email – [email protected]
- Telegram – @EvilDeedsIM
- WebMoney (WME, WMZ, WMR)
- Карта Visa\Mastercard.
- Paypal
- Skrill
- Neteller
- Яндекс Деньги.
Портфолио
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