EvilDeedsIM

Сергей EvilDeedsIM

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок - Верстка сайтов, лендингов. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность, чистый, валидный код

 Навыки:

  • Bootstrap 4
  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox + Grid
  • Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Адаптивная | Отзывчивая ﻿Вёрстка
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Pixel perfect
Плюсы:
  • Полное погружение в работу
  • Работа доводится до конца.
  • По возможности работа выполняется раньше срока, не теряя при этом качества.
  • Гарантия. В течении месяца бесплатно исправляются ошибки и недочеты допущенные во время выполнения заказа.
⚙ Схема Работы:

Предварительная заявка -> Изучение техзадания -> Окончательная заявка -> Работа -> Предварительный показ -> Правки -> Все исходники заказчику -> Оплата по факту -> Отзыв

Контакты:

$ Оплата:

  • WebMoney (WME, WMZ, WMR)
  • Карта Visa\Mastercard.
  • Paypal
  • Skrill
  • Neteller
  • Яндекс Деньги.

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