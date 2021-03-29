Kazikhan

Казихан Kazikhan

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и надежная разработка любой сложности

Связь

телефон: +79999960378

telegram: @Kazikhan13

email: [email protected]

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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
a5816747
Алексей 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка одной страницы
Казихан отлично выполнил поставленную задачу. Работа сделана чуть раньше срока и без ошибок. Рекомендую, как HTML/CSS/JS верстальщика. Страница сверстана по всем требованиям Google PageSpeed и находится в зеленой зоне.
Приятно работать с такими заказчиками как Алексей! Четкое т.з., оплата в срок, плюс очень позитивный человек!!! От работы одно удовольствие!!! Рекомендую!
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