Качественная и надежная разработка любой сложности
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Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
3 года назад
Казихан отлично выполнил поставленную задачу. Работа сделана чуть раньше срока и без ошибок. Рекомендую, как HTML/CSS/JS верстальщика. Страница сверстана по всем требованиям Google PageSpeed и находится в зеленой зоне.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими заказчиками как Алексей! Четкое т.з., оплата в срок, плюс очень позитивный человек!!! От работы одно удовольствие!!! Рекомендую!