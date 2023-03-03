Адаптивная, отзывчивая вёрстка | Чистый валидный код | БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5.
Работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ.
Знания, умения, навыки:
- Адаптивная | Отзывчивая Вёрстка
- HTML5
- CSS3 (BEM methodology)
- SASS/SCSS
- Responsive
- Bootstrap 4
- Git
- Figma | Sketch | Avocode
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Реализация Pixel Perfect
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @vadim_lasevich
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage магазина одежды58 просмотров
- Адаптивная верстка сайта ювелирного магазина66 просмотров
- Адаптивная верстка сайта по продаже участков57 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Барбершоп59 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Винный магазин43 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Банковской системы47 просмотров