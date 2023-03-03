Адаптивная, отзывчивая вёрстка | Чистый валидный код | БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5. Работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ. Знания, умения, навыки: Адаптивная | Отзывчивая ﻿Вёрстка

HTML5

CSS3 (BEM methodology)

SASS/SCSS

Responsive

Bootstrap 4

Git

Figma | Sketch | Avocode

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Реализация Pixel Perfect Связь: E-mail: [email protected]

[email protected] Telegram: @vadim_lasevich

Я против войны в Украине !