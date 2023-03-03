lasevich_vadim

Вадим Ласевич lasevich_vadim

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная, отзывчивая вёрстка | Чистый валидный код | БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5.

Работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ.

Знания, умения, навыки:

  • Адаптивная | Отзывчивая ﻿Вёрстка
  • HTML5
  • CSS3 (BEM methodology)
  • SASS/SCSS
  • Responsive
  • Bootstrap 4
  • Git
  • Figma | Sketch | Avocode
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Реализация Pixel Perfect
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