Профессиональная верстка сайтов любой сложности - 2 года опыта
Привет!
Меня зовут Вика, и я HTML-верстальщик.
Уже больше 2 лет я занимаюсь любимым делом - версткой сайтов.
Несколько слов о технологиях, которые я использую
Trello – для отслеживание прогресса;
Flexbox, Grid – для быстрой и качественной верстки;
JS – для реализации поведения и анимации;
Git - чтобы ничего не потерялось.
Основные плюсы работы со мной
Гарантия качества
Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение двух месяцев после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.
Под каждый проект я создаю доску в Trello, где можно отслеживать прогресс и оперативно вносить правки и предложения.
Мои контакты
Телефон: +38 (093) 116-06-60
E-mail: [email protected]
Оплату можно осуществить одним из способов:
- Безопасная сделка;
- Карта Privat24;