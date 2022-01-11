_vikyssa

Виктория _vikyssa

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
HTML-верстка

Профессиональная верстка сайтов любой сложности - 2 года опыта

Привет!

Меня зовут Вика, и я HTML-верстальщик.

Уже больше 2 лет я занимаюсь любимым делом - версткой сайтов.

Несколько слов о технологиях, которые я использую

Trello – для отслеживание прогресса;

Flexbox, Grid – для быстрой и качественной верстки;

JS – для реализации поведения и анимации;

Git - чтобы ничего не потерялось.

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества

Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение двух месяцев после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.

Под каждый проект я создаю доску в Trello, где можно отслеживать прогресс и оперативно вносить правки и предложения.

Мои контакты

Телефон: +38 (093) 116-06-60

E-mail: [email protected]

Оплату можно осуществить одним из способов:

- Безопасная сделка;

- Карта Privat24;

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Отзывы заказчиков

kairarty
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (103 вопроса)
CSS
Виктория проявила себя, как ответственный специалист, который вела задание до самого конца! Рекомендую, как порядочного исполнителя и хорошего человека!
Очень приятно было работать !! Рекомендую к сотрудничеству)
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