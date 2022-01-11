HTML-верстка

Профессиональная верстка сайтов любой сложности - 2 года опыта

Привет!

Меня зовут Вика, и я HTML-верстальщик.

Уже больше 2 лет я занимаюсь любимым делом - версткой сайтов.

Несколько слов о технологиях, которые я использую

Trello – для отслеживание прогресса;

Flexbox, Grid – для быстрой и качественной верстки;

JS – для реализации поведения и анимации;

Git - чтобы ничего не потерялось.

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества

Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение двух месяцев после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты, которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.

Под каждый проект я создаю доску в Trello, где можно отслеживать прогресс и оперативно вносить правки и предложения.

Мои контакты

Телефон: +38 (093) 116-06-60

E-mail: [email protected]

Оплату можно осуществить одним из способов:

- Безопасная сделка;

- Карта Privat24;