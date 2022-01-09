Требуется решить задачу по TypeScript или JavaScript, предоставив рабочий код в одной исходной функции. Необходимо знание TypeScript от 2 лет и понимание условия задачи на английском. Имя переменной должно оставаться прежним.
- $14Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $14
Требуется решить задачу по TypeScript или JavaScript с предоставлением рабочего кода. Необходимы знания TypeScript от 1,5 лет и понимание условий задачи на английском. Весь код должен быть в одной исходной функции, переменная должна сохранять свое имя.Закрыт3 года назад
- $14
Необходимо решить задачу по TypeScript или JavaScript, предоставив рабочий код в одной исходной функции. Требуются знания TypeScript от 1,5 лет и понимание условия задачи на английском языке. Имя переменной должно остаться прежним.Закрыт3 года назад
Требуется помощь в прохождении экзаменационного теста по AWS Certified Developer. Имеется сертификат AWS Practitioner, но нет времени на подготовку. Нужны советы по верным вариантам во время теста. Необходимо наличие сертификата и свежих знаний. Срок сдачи - до конца января.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется специалист с опытом работы в CSS от 5 лет для проверки 103 тестовых вопросов. Необходимо исправить ответы, пройти онлайн-тест минимум на 70% и предоставить исправленный вариант. Задание требует отличного знания английского языка и должно быть завершено сегодня.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $20
Требуется ответить на примерно 95 вопросов по HTML, имеющимся на скринах. Большинство вопросов с вариантами ответов, некоторые требуют ручного ввода. Необходимо отметить правильные ответы на скринах, сохранив имена файлов. Уверенное знание HTML (от 3 лет практики) и понимание вопросов на английском обязательны.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Требуется разработать рабочий код для решения задачи по TypeScript или JavaScript. Обязательное условие — выполнение задачи за 500ms. Необходим опыт от 2 лет и понимание английского языка. После успешного выполнения будут предоставлены вводные данные для проверки работы кода.Закрыт3 года назад
- $16
Требуется дать ответы на 95 тестовых вопросов по CSS, представленных в виде изображений. Необходимо отметить верные варианты ответов на каждом скриншоте. Идеальный кандидат должен иметь уровень владения CSS от medium и знание английского языка для понимания вопросов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад