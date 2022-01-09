kairarty

Александр kairarty

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Решить задачу по typesctipt (или на javascript) - 3

    $14

    Требуется решить задачу по TypeScript или JavaScript, предоставив рабочий код в одной исходной функции. Необходимо знание TypeScript от 2 лет и понимание условия задачи на английском. Имя переменной должно оставаться прежним.

    JavaScriptTypeScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить задачу по typesctipt (или на javascript) - 2

    $14

    Требуется решить задачу по TypeScript или JavaScript с предоставлением рабочего кода. Необходимы знания TypeScript от 1,5 лет и понимание условий задачи на английском. Весь код должен быть в одной исходной функции, переменная должна сохранять свое имя.

    JavaScriptTypeScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить задачу по typesctipt (или на javascript)

    $14

    Необходимо решить задачу по TypeScript или JavaScript, предоставив рабочий код в одной исходной функции. Требуются знания TypeScript от 1,5 лет и понимание условия задачи на английском языке. Имя переменной должно остаться прежним.

    JavaScriptTypeScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пройти экзаменационный тест по AWS Certified Developer

    Требуется помощь в прохождении экзаменационного теста по AWS Certified Developer. Имеется сертификат AWS Practitioner, но нет времени на подготовку. Нужны советы по верным вариантам во время теста. Необходимо наличие сертификата и свежих знаний. Срок сдачи - до конца января.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (103 вопроса)

    $50

    Требуется специалист с опытом работы в CSS от 5 лет для проверки 103 тестовых вопросов. Необходимо исправить ответы, пройти онлайн-тест минимум на 70% и предоставить исправленный вариант. Задание требует отличного знания английского языка и должно быть завершено сегодня.

    CSS
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Ответить на вопросы по html (примерно 95 штук)

    $20

    Требуется ответить на примерно 95 вопросов по HTML, имеющимся на скринах. Большинство вопросов с вариантами ответов, некоторые требуют ручного ввода. Необходимо отметить правильные ответы на скринах, сохранив имена файлов. Уверенное знание HTML (от 3 лет практики) и понимание вопросов на английском обязательны.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Решить задачу по typescript (или на javascript)

    $15

    Требуется разработать рабочий код для решения задачи по TypeScript или JavaScript. Обязательное условие — выполнение задачи за 500ms. Необходим опыт от 2 лет и понимание английского языка. После успешного выполнения будут предоставлены вводные данные для проверки работы кода.

    JavaScriptTypeScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (примерно 95 вопросов)

    $16

    Требуется дать ответы на 95 тестовых вопросов по CSS, представленных в виде изображений. Необходимо отметить верные варианты ответов на каждом скриншоте. Идеальный кандидат должен иметь уровень владения CSS от medium и знание английского языка для понимания вопросов.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

_vikyssa
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (103 вопроса)
CSS
Очень приятно было работать !! Рекомендую к сотрудничеству)
Виктория проявила себя, как ответственный специалист, который вела задание до самого конца! Рекомендую, как порядочного исполнителя и хорошего человека!
Ответный отзыв
all-nice
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (103 вопроса)
CSS
Рекомендую Александра к сотрудничеству! Очень приятно было работать))
Денис ответственно взялся за задание и потратил на него много собственного времени не смотря на то, что оно оказалось сложнее, чем было заявлено изначально. Рекомендую, как человека, который идёт до конца с заказчиком даже в сложных ситуациях! Всем остался доволен!
Ответный отзыв
all-nice
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Ответить на вопросы по html (примерно 95 штук)
HTML
Рекомендую! отвечал сразу без задержек, было все супер!
Денис качественно выполнил задание даже в более короткий срок, чем было указано! Ответственно отнёсся к делу и учёл все оговоренные нюансы. Рекомендую, как ответственного frontend-специалиста для ваших проектов!
Ответный отзыв
Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
3 года назад
Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (примерно 95 вопросов)
CSS
Все круто
Пётр - первоклассный специалист в своём деле с 13-летним стажем работы с CSS. Помог мне выполнить мою задачу для достижения необходимых целей! Результатом общения и сроков выполнения остался более чем доволен! Рекомендую к сотрудничеству, человек ответственный!
Ответный отзыв