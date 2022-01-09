Денис ответственно взялся за задание и потратил на него много собственного времени не смотря на то, что оно оказалось сложнее, чем было заявлено изначально. Рекомендую, как человека, который идёт до конца с заказчиком даже в сложных ситуациях! Всем остался доволен!