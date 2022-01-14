Решить задачу по typesctipt (или на javascript) - 2

$14
Веб-программированиеЗакрытнет заявок625 просмотров
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Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код.

Необходимые условия:

- Знания typescript от 1,5 лет

- Понимание условия задачи на английском

- Весь код должен быть в одной исходной функции!

- Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же

Жду предложений:)

Javascript
2 года назад
kairarty
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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