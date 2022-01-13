Нужен лендинг пейдж

[list=1][*]Сделать кабинет Партнера на сайте. Чтобы только у определенных людей была возможность приглашать новых клиентов по реферальному коду. [*]Реферальный код может генерировать только админ сайта, то есть вручную мы сами. [*]В кабинете Партнера должно отображаться сколько людей ...