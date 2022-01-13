Нужен лендинг пейдж

Веб-программированиеЗакрыт28 заявок760 просмотров
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Здравствуйте, наша компания занимается услугами в сфере строительства ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) мы продаем оборудование и занимаемся установкой(монтаж) Нужна нам на компанию сделать одностраничный сайт

2 года назад
junussoff
33 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 года назад