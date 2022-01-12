Разработать приложение на Golang

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки548 просмотров
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Разработка проекта - почасово/фулл

Англ язык - на уровне чтения документации + коммуникация

Долгосрочный проект(от 3 месяцев)

2 года назад
agency_it
Катерина 
32 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад