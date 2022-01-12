Допилить сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки552 просмотра
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Необходимо найти ошибки в работе некоторого функционала и исправить их, или переписать его. Если в общем – довести до нормального рабочего состояния сайт и имеющийся функционал. Подробности в файле. Если нужен доступ к коду – предоставлю.

Без предоплат!

Возможна работа через сейф.

После нужно будет делать новый функционал на этом сайте.

2 года назад
kharchenkoo
Олег 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад