Допилить сайт

Необходимо найти ошибки в работе некоторого функционала и исправить их, или переписать его. Если в общем – довести до нормального рабочего состояния сайт и имеющийся функционал. Подробности в файле. Если нужен доступ к коду – предоставлю.

Без предоплат!

Возможна работа через сейф.

После нужно будет делать новый функционал на этом сайте.