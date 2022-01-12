Внести изменения на сайт (php) по руководству SEO аудита

Добрый день всем, ищем разработчика на php с опытом работы CMS WP. У нас есть проект, сеть городских порталов на базе мультиблого вп. Сейчас провели СЕО аудит и нужно выполнять тз от сеошника.

Текущие задачи:

1. Cделать все ссылки на сайте со “/” в конце

пример сейчас есть ссылки типу site.ru/poster, а нужно что бы было site.ru/poster/

2. Убрать циклические ссылки

сделать так что бы на текущей странице не было активных ссылок на саму эту страницу

3. На странице пагинации начиная со 2 добавить тег который ведет на первую страницу.

Пример: На страницу https://site.ru/kaluga/hotels/3 добавить тег

В отклике укажите вашу ставку за час работы или фикс цену (как Вам удобно).

Ссылка на сайт по запрсоу в ЛС

и более подробное ТЗ уже исполнителю