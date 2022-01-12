Доработки на Laravel

Ищем vue или react разработчика уровня middle/senior для проектной работы над системой для HR'ов. Занятость рассматриваем от 15 часов в неделю, можно больше. Разрабатываем с нуля, на всем самом новом, так что никакого легаси и страданий. Не аутсорс/аутстаф ...