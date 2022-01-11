Сделать сайт. ТЗ 1 СТР.

Проекционный калькулятор, расчета размера экрана проектора упрощённая версия вот этого: [url=https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35]https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35 [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу
будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро и не дорого. Не нужны админки и тд.)
Что нужно сделать? Крупно.
Сделать БЭК, Фронт, сверстать готовый дизайн, прикрутить оплату на сайте.
Функционал. Оставить отзыв, поиск отзыва, сверстать ПК и моб версию (дизайн есть).
Что есть?
Домен. Hikarma.ru
Бесплатный хостинг.
SSL сертификат.
Дизайн ПК и мобильной версии figma https://www.figma.com/file/c4NEX2aP0QqYyxFp0GulWO/Untitled?node-id=0%3A1 Страницы статические: Правила, вопросы, контакты. Страницы с функционалом: главная, рейтинг положительных отзывов, рейтинг отрицательных.
Пользовательские истории.
(дизайн кейсов отрисован) Я как пользователь могу оставить о человеке отзыв ищу по ссылке на соц сети. Есть поисковая строка, вставил ссылку: если нашел ссылку (уже кто-то оставил отзыв), читаешь и/или добавляешь свой. (любые соц сети, любая ссылка, хоть на сайт, искать полное совпадение или корень, чтобы m.facebook\vasya и fb\vasya были одинаковыми людьми) текстовый отзыв до 500 символов.
Перед оплатой отзыва почитать и принять соглашение с страницы Правила.
Бизнес-процессы:
1. Поиск, выдача, добавление отзыва, оплата.
2. Поиск, выдача, чтение отзыва.
Критерии приемки:
1. Функционал работает. Добавить отзыв, найти отзыв, оплатить отзыв.
2. Все страницы без ошибок (отладчик, верстка, логи), рейтинг отзывов формируется правильно.
3. Передать права и код на МВП заказчику.
4. Передать описание выполненных работ (чтобы можно было сопровождать, поменять тексты, подправить количество символов в отзыве, подправить ключевые фразы, поменять почту на страничке).
5. ssl сертификат установлен.
6. Добавлена яндекс и гугл аналитика (целевое действие – оплатить отзыв или найти отзыв).
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