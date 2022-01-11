Исправить 9 багов на действующих сайтах согласно ТЗ

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Исправить 9 багов на действующих Блоге и Сайте согласно ТЗ

Блог https://stalker-blog.ru/

Сайт https://stalkerfish.ru/recipes/

На сайтах работает php 7-ой версии и база данных mysql. Вход в Административную часть запаролен.

2 года назад
Stalker_Fish
Зыбин 
74 годаСША
10 лет в сервисе
Был
2 года назад