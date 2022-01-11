Проекционный калькулятор, расчета размера экрана проектора упрощённая версия вот этого: [url=https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35]https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35 [/url]
Разработать фронтенд приложение на vue или react
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем vue или react разработчика уровня middle/senior для проектной работы над системой для HR'ов.
Занятость рассматриваем от 15 часов в неделю, можно больше.
Разрабатываем с нуля, на всем самом новом, так что никакого легаси и страданий.
Не аутсорс/аутстаф и вот эти вот все некультурные слова.
Если нет желания верстать, то наймем верстальщика и верстку предоставим.
Нужно уметь английский на уровне комментирования кода и чтения документации.
REST API задокументирован, тестами покрыт, есть swagger, можно задавать вопросы напрямую бэкенд разработчикам.
Стэк:
- vue или react. можно, но не обязательно, typescript
- rest api
- работаем через гитхаб (там задачи, туда пушим код)
В кандидатах ценится:
- технический уровень
- самостоятельность
- инициативность
При отклике:
1. присылайте что-то, что даст понять ваш технический уровень (резюме/ссылки на код/что угодно еще)
2. напишите с чем вам удобнее работать: vue или react
3. если работали с ui библиотеками вроде buefy, vuetify, ant design или другими, напишите об этом
4. когда готовы приступить к работе
5. вопросы, если имеются
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