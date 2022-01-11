Разработать фронтенд приложение на vue или react

Ищем vue или react разработчика уровня middle/senior для проектной работы над системой для HR'ов.

Занятость рассматриваем от 15 часов в неделю, можно больше.

Разрабатываем с нуля, на всем самом новом, так что никакого легаси и страданий.

Не аутсорс/аутстаф и вот эти вот все некультурные слова.

Если нет желания верстать, то наймем верстальщика и верстку предоставим.

Нужно уметь английский на уровне комментирования кода и чтения документации.

REST API задокументирован, тестами покрыт, есть swagger, можно задавать вопросы напрямую бэкенд разработчикам.

Стэк:

- vue или react. можно, но не обязательно, typescript

- rest api

- работаем через гитхаб (там задачи, туда пушим код)

В кандидатах ценится:

- технический уровень

- самостоятельность

- инициативность

При отклике:

1. присылайте что-то, что даст понять ваш технический уровень (резюме/ссылки на код/что угодно еще)

2. напишите с чем вам удобнее работать: vue или react

3. если работали с ui библиотеками вроде buefy, vuetify, ant design или другими, напишите об этом

4. когда готовы приступить к работе

5. вопросы, если имеются