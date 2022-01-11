Реализовать скрипт для пакетной уникализации видео на FFMPEG.

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1. Реализовать скрипт для пакетной уникализации видео на FFMPEG.

2. Скрипт, который я смогу редактировать под нужные мне параметры (примеры: наклоны, кроп, scale, фильтры, обрезка по времени, изменение битрейта аудио/видео и тд.)

3. От вас требуется хорошее знание FFMPEG, Bash скриптов, PowerShell.

2 года назад
guest_16419162327122
2 года в сервисе
Был
2 года назад