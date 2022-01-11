В имеющийся сайт на Laravel нужно внести коррективы. Нужен опытный прогер.
Проекционный калькулятор плагин для wordpress/woocomerce
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Проекционный калькулятор, расчета размера экрана проектора
упрощённая версия вот этого:
https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35
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