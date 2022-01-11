Продающий лендинг по продаже видео по психологии

Требуется программирование магазина на Битрикс, вёрстка есть. В приложении макеты для ознакомления. Задание на программирование: https://docs.google.com/document/d/19Nhwtr_APJNVlL6IsOE0ptFdzy3Ia7GnohMID9JmWSc/edit?usp=sharing. На данный момент есть несколько пунктов, для которых не доделана вёрстка или не описан функционал (выделены в ТЗ красным), их в ...