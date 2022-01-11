Продающий лендинг по продаже видео по психологии

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок888 просмотров
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Нужен красивый,  кросс-браузерный,  лаконичный, логичный и продуманный, с хорошей структурой и, самое главное, продающий лендинг по продаже вебинара на тему психология семейных отношений.

Одностраничный, с элементом анкетирования из нескольких вопросов для примера, после чего появится форма заявки. 

2 года назад
FeR-S
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад