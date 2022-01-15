Необходимо выполнить редизайн Главной страницы. Макет в наличии (psd). Сайт на ВП.

1. Уменьшить в размере главный слайдер до стандартной ширины контента на странице (около 1200*420).

2. Вывести смену баннеров в слайдере (до 5 баннеров) и ссылок с них в редактирование главной страницы в системе управления сайтом (пример предоставлю).

3. Переделать блок с кликабельным заголовком. В блоке 4 модуля продукции по товарным категориям (макет представлю) со ссылками в соответствующие товарные разделы каталога.

4. Вывести смену изображений в блоке в редактирование главной страницы сайта в админ-панели ВП, (пример предоставлю).

5. Создать новый блок с кликабельным заголовком и настроить вывод по 4 свежим (по дате публикации) новости/акции с соответствующих страниц.

6. Настроить смену в редактировании главной страницы в админ-панели ВП, поскольку сейчас

смена баннеров возможна только из файлового менеджера на хостинге.

7. Разместить новый блок «ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО» с тремя модулями статей, по определенному дизайну (предоставлю исполнителю).

Плюс ПОЛНАЯ адаптивная верстка Главной!

Подробности исполнителю через мессенджеры!