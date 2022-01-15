Проекционный калькулятор, расчета размера экрана проектора упрощённая версия вот этого: [url=https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35]https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35 [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить редизайн Главной страницы. Макет в наличии (psd). Сайт на ВП.
1. Уменьшить в размере главный слайдер до стандартной ширины контента на странице (около 1200*420).
2. Вывести смену баннеров в слайдере (до 5 баннеров) и ссылок с них в редактирование главной страницы в системе управления сайтом (пример предоставлю).
3. Переделать блок с кликабельным заголовком. В блоке 4 модуля продукции по товарным категориям (макет представлю) со ссылками в соответствующие товарные разделы каталога.
4. Вывести смену изображений в блоке в редактирование главной страницы сайта в админ-панели ВП, (пример предоставлю).
5. Создать новый блок с кликабельным заголовком и настроить вывод по 4 свежим (по дате публикации) новости/акции с соответствующих страниц.
6. Настроить смену в редактировании главной страницы в админ-панели ВП, поскольку сейчас
смена баннеров возможна только из файлового менеджера на хостинге.
7. Разместить новый блок «ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО» с тремя модулями статей, по определенному дизайну (предоставлю исполнителю).
Плюс ПОЛНАЯ адаптивная верстка Главной!
Подробности исполнителю через мессенджеры!
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