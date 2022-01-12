Исправить ошибку и добавить apple pay в оплату товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка576 просмотров
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Необходимо исправить ошибку, фото прикреплённой ниже, а также добавить эпл пэй в оплату на странице товара.

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Интернет-магазин на Wordpress 

2 года назад
guest_16419394429283
2 года в сервисе
Был
2 года назад