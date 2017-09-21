Грамотный и ответственный специалист. Всегда на связи, задает правильные вопросы. Все сделал быстро. Помог разобраться, где наполнять новости на сайте, переделывал за другим программистом, очень чистенько и красиво. Рекомендую! Спасибо, Денис, за сотрудничество. Будем ещё обращаться.