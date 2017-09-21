lDemodexl

Денис lDemodexl

 
32 годаУкраина/Запорожье
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-программист (WP)

Разработка и поддержка сайтов на WordPress

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$120
10 баллов
2 года назад
Редизайн Главной страницы
Качественная работа, в установленные сроки! Рад сотрудничеству!
Хорошо составленное, детальное ТЗ. Быстрые ответы на вопросы. Рад сотрудничеству буду рад новым заказам
Ответный отзыв
Weborob-IT
Владислав 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
2 балла
6 лет назад
Нужен специалист по битриксу
Исполнитель затянул все сроки, не доделал работу и перестал выходить на связь. Не рекомендую!
vans86
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$37
10 баллов
6 лет назад
Bitrix - сделать покупку без регистрации
Сделал максимально быстро, учёл все пожелания. Всегда на связи. Рекомендую!
Четко поставленна задача, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата.
Ответный отзыв
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Требуется помощь в 1с-bitrix
Спасибо за помощь! Все сделано в срок и качественно. Будем обязательно работать еще. Рекомендую!
ТЗ составленно граматно. Быстрые ответы на любые вопросы.
Ответный отзыв
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на Битриксе
Грамотный и ответственный специалист. Всегда на связи, задает правильные вопросы. Все сделал быстро. Помог разобраться, где наполнять новости на сайте, переделывал за другим программистом, очень чистенько и красиво. Рекомендую! Спасибо, Денис, за сотрудничество. Будем ещё обращаться.
Предоставили все нужные доступы, задачу расписали по пунктам. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
$20/час
от $50от 1 дня
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