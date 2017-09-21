Web-программист (WP)
Разработка и поддержка сайтов на WordPress
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
2 года назад
Качественная работа, в установленные сроки! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хорошо составленное, детальное ТЗ. Быстрые ответы на вопросы. Рад сотрудничеству буду рад новым заказам
$50
2 балла
6 лет назад
Исполнитель затянул все сроки, не доделал работу и перестал выходить на связь. Не рекомендую!
$37
10 баллов
6 лет назад
Сделал максимально быстро, учёл все пожелания. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленна задача, быстрые ответы на вопросы, своевременная оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за помощь! Все сделано в срок и качественно. Будем обязательно работать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ составленно граматно. Быстрые ответы на любые вопросы.
$10
10 баллов
7 лет назад
Грамотный и ответственный специалист. Всегда на связи, задает правильные вопросы. Все сделал быстро. Помог разобраться, где наполнять новости на сайте, переделывал за другим программистом, очень чистенько и красиво. Рекомендую! Спасибо, Денис, за сотрудничество. Будем ещё обращаться.
Ответный отзыв
Предоставили все нужные доступы, задачу расписали по пунктам. Рекомендую.
Веб-программирование
5 отзывов(-1)
$20/час
от $50от 1 дня
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