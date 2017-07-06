Доработка сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗавершен4 заявки147 просмотров
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6 лет назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
lDemodexl
Денис 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Грамотный и ответственный специалист. Всегда на связи, задает правильные вопросы. Все сделал быстро. Помог разобраться, где наполнять новости на сайте, переделывал за другим программистом, очень чистенько и красиво. Рекомендую! Спасибо, Денис, за сотрудничество. Будем ещё обращаться.
Предоставили все нужные доступы, задачу расписали по пунктам. Рекомендую.