Исправить сайт на базе Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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При оформлении заказа через модуль СДЭК происходит ошибка расчета. Необходимо исправить эту ошибку. Пишите сроки и предлагайте сумму за которую готовы выполнить работу.

Там ошибка при работе с модулем

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.sdek/

и только у физ лица

у юр лиц нормально проходит

6 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва