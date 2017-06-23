Исправить сайт на базе Битрикс

Требуется внести правки в магазин на движке OpenCart. Работа разовая. Задание готово. Могу выслать задание в Gmail, Viber,Telegramm ТЗ: https://goo.gl/JsyVDo * Цену обговорим после просмотра задания. ** Условно поставлю 871 грн *** здесь отвечаю редко, прошу писать в источники что указаны выше **** ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При оформлении заказа через модуль СДЭК происходит ошибка расчета. Необходимо исправить эту ошибку. Пишите сроки и предлагайте сумму за которую готовы выполнить работу.
Там ошибка при работе с модулем
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.sdek/
и только у физ лица
у юр лиц нормально проходит
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