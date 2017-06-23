Настроить магазин на WooCommerce.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок14707 просмотров
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Всем привет, нужно настроить магазин http://строим-мебель.рф/shop/. добавить шаблон, меню,  добавить 2-3 товара, настроить оформление заказа.

WooCommerce
6 лет назад
Vetrov-AL
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад